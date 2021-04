Geen Zulte Waregem-Gent en KVK-KVM voor Telenet-abonnees: "Moeten ook Nederlandse bekerfinale en vrouwenvolleybalfinale uitzenden"

Eleven Sports heeft niet genoeg kanalen om alle matchen zondag uit te zenden en beperkt zich dus tot STVV-Anderlecht en Standard-Beerschot. Telenet-klanten zullen dus Zulte Waregem-Gent en KV Kortrijk-KV Mechelen niet kunnen zien, behalve in de multilive.

Daar was op sociale media nogal wat over te doen, maar Telenet kan er enkel nog Club-Moeskroen, KVO-Cercle en OHL-Waasland-Beveren bijnemen. Zulte Waregem-AA Gent en KV Kortrijk-KV Mechelen zijn zo alleen op Proximus tv of de app van Eleven Sports te zien.

“Vroeger konden we de kanalen Play Sports 6 tot 8 inzetten, maar sinds we het voetbalcontract verloren, kan dat niet meer”, zegt Telenet-woordvoerder Stefan Coenjaerts in Het Nieuwsblad. “Ook moeten we ruimte maken voor de Nederlandse bekerfinale in het voetbal en de play-off-finale in het vrouwenvolleybal, omdat we dat contractueel verplicht zijn.”