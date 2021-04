Vandereycken over potentiële Rode Duivel: "Club Brugge moet zich op zijn positie verbeteren als ze meer ambiëren"

Het is al maanden een discussie: wie moet er mee naar het EK als mogelijke vervanger voor Axel Witsel? In die discussie werd ook Mats Rits genoemd, maar daar is analist René Vandereycken het niet mee eens.

Vandereycken vindt Rits een goeie voetballer, maar niet genoeg voor de nationale ploeg. "Ik vind het knap wat hij nu bij Club presteert, in steun van Vormer en Vanaken. Máár: persoonlijk vind ik dat hij iets te weinig brengt om in aanmerking te komen voor de Rode Duivels of om Club in Europa naar een hoger niveau te tillen", zegt hij in Het Nieuwsblad. Hij gaat dus een stap verder en zegt dat Club nog versterking moet halen op zijn positie. "Hij doet het heel goed gezien de kwaliteiten die hij heeft. Ik heb daar gezien zijn verleden als aanvallende speler nog meer bewondering voor. Maar ik vind dat Club zich op zijn positie nog zou moeten verbeteren, wil het meer ambiëren."