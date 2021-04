OH Leuven legt speler vast tot 2024

Tegen KV Mechelen zette trainer Marc Brys bij OH Leuven Mandela Keita in de basiself. De 18-jarige middenvelder ondertekende nu een contract tot 2024.

Het was een totale verrassing toen Brys met Mandela Keita kwam aandraven, maar sindsdien groeide het vertrouwen bij OHL in de landgenoot met roots in Guinee.

De club liet via de sociale media weten dat Keita zopas zijn eerste profcontract tekende. Keita is al sinds 2009 bij OG Leuven. Hij tekende een contract tot 2024.