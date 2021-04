OHL wil nog naar PO2: "Spelers weten heel goed wat er anders gebeurt"

Marc Brys wil zondag met OH Leuven tegen Waasland-Beveren de reguliere competitie in schoonheid afsluiten.

Na de opdoffer tegen Cercle Brugge wil Brys een en ander zien van zijn ploeg om zo mogelijk ook nog PO2 te halen. “Met 3-0 verliezen tegen tien man, dat komt hard binnen”, zegt Brys. “Ik kan iedereen verzekeren dat noch bij de eigenaars, noch bij bestuur, technische en medische staf of spelers het gevoel leeft dat deelname aan Play-off 2 niet zo nodig hoeft. Spelers weten overigens donders goed dat ze een week aan verlof inboeten bij het niet halen van de play-offs. We trainen dan sowieso door en starten een heel stuk vroeger aan het nieuwe seizoen.”

Brys roept zijn spelers op om zondag gedurfder te voetballen. “We moeten spelen met ballen aan ons lijf. Dat deden we niet, of toch veel te weinig, tegen Cercle Brugge. We krijgen opnieuw een kans om alsnog de play-offs te halen. Laat ons dat proberen en vol voor de overwinning gaan. We willen absoluut zelf winnen en zo een goeie campagne gepast afsluiten.”

OHL heeft het lot voor PO2 wel niet meer in eigen handen. “Ik ben best goed in rekenen, maar doe niet mee aan pronostikeren. We zijn ook niet echt bezig met ‘Wat als…’ Wij willen de reguliere competitie afsluiten met een overwinning tegen een ongetwijfeld furieuze en fysiek sterke tegenstander. Daar moeten we oplossingen voor vinden. Bij winst eindigen we de reguliere competitie met 48 punten. Voor aanvang van het seizoen zou iedereen daarvoor met beide handen getekend hebben.”