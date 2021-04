AA Gent moet richting Europees voetbal: "Ik wil niet arrogant klinken, maar..."

AA Gent moet dit weekend tegen Zulte Waregem een plaatsje in PO2 afdwingen. Voor Elisha Owusu is er geen andere mogelijkheid.

Het is voor AA Gent een moeilijk seizoen geweest en dat was het ook voor de Fransman. "Ik heb dit seizoen een heel moeilijke periode meegemaakt. Ik had af te rekenen met een knieblessure, ik heb Covid gehad. Ik heb ook nog eens een aantal wedstrijden op de bank gezeten omdat ik mijn oude vorm niet snel terug vond. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt.”

Maar precies in die momenten kan je de nodige progressie maken. “Het was een periode waarin alles in het negatieve uitvergroot werd. Als het goed gaat en je een pijntje voelt, zeg je dat dat niet erg is. Als het slecht gaat, zeg je makkelijker dat je geblesseerd bent. Het ging mij om alles: de manier waarop je het veld opstapt, een bal vragen in een moeilijke situatie. Als je die beproevingen niet aankan, hoe kan je dan groeien? Het is in moeilijke momenten dat je moet laten zien dat je een echte man bent."

Europees voetbal is het doel op zich, niet zozeer PO2 halen. Al kan het een niet zonder het ander in de gegeven situatie. "Ik wil niet arrogant klinken naar de tegenstander toe, maar mijn focus naar zondag toe is héél groot. De zaken zijn duidelijk, we moeten winnen. Na het seizoen dat we meemaakten, zou het mooi zijn om ons nog te kwalificeren voor play-off 2. Als we daarin slagen, kunnen we nog een gooi doen naar Europa. Europees voetbal geeft me extra energie, dat wil ik ook volgend seizoen meemaken."