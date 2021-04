Verschaeren heeft duidelijke voorwaarde voor contractverlenging bij Anderlecht: "Als dat in orde is, volgt de rest wel"

Yari Verschaeren heeft zich na zijn blessure helemaal opnieuw in de basis geknokt bij Anderlecht. Hij is één van de twee zwervende pockets die diepe Lukas Nmecha ondersteunen, een rol die hem op het lijf geschreven lijkt.

Het contract van de talentvolle middenvelder loopt eind volgend seizoen af. Paars-wit wil zijn goudhaantje een contractverlening aanbieden, maar de onderhandelingen slepen al een eindje aan. In Het Laatste Nieuws gaat de Rode Duivel dieper in op de situatie.

"Ik had die vraag verwacht, maar ik wil me focussen op het seizoenseinde. Wat voor mij telt, is het sportieve. Als dat in orde is, volgt de rest wel. Het zal opgelost geraken, je moet je geen zorgen maken."

Europees voetbal

Het lijkt er dus op de 19-jarige speelkansen in een competitief RSC Anderlecht wil, al kan Europees voetbal ook dat beslissende zetje geven. "Ik weet het niet. Ik ben er op dit moment echt, echt, echt niet mee bezig. Ik kan geen duidelijk antwoord geven. Ik kan alleen maar herhalen dat het sportieve belangrijker is dan het financiële."

"Ik ben hier gelukkig, dat heb ik ook aangegeven aan de mensen van de het management. Het blijft mijn bedoeling om trofeeën te pakken met de club van mijn hart. Ik wil hier iets nalaten. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we de spelers hebben om op termijn een prijs te veroveren. We moeten van niemand schrik hebben. En we kunnen nog beter.”