Verheyen ziet één grote transferprioriteit voor de Buffalo's deze zomer: "Iedereen heeft zich in Gent vergist"

KAA Gent moet op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie vechten om een ticket voor Play-Off 2. Ook analist Gert Verheyen had dit voor het seizoen niet kunnen voorspellen.

"Iedereen heeft zich in Gent vergist. Zijzelf in de eerste plaats. Door te missen in aanwervingen, van trainers én spelers", klinkt het in Het Nieuwsblad. Verheyen weet wat er zal moeten gebeuren om te corrigeren deze zomer.

"Naar volgend seizoen toe gaan ze toch goals moeten kopen. Jonathan David bleek onvervangbaar – heb ik vóór het seizoen gezegd – Depoitre wordt niet de spits die hij ooit was en Yaremchuk zal vertrekken."

"Dan mag je nu geen spits halen die er drie maakte, maar waarvan je hoopt dat hij volgend seizoen vijftien keer scoort. Dat kost geld, al is zelfs een spits van tien miljoen geen garantie",