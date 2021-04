'Meerdere kapers op de kust voor Onuachu: vertrek lijkt onafwendbaar, maar KRC Genk plakt pittig prijskaartje op zijn topschutter'

Paul Onuachu is niet alleen dé topscorer van KRC Genk en de Jupiler Pro League, maar ook dé kapstok in het vloeiende aanvalsspel van de Limburgers. Dat is ook de buitenlandse clubs niet ontgaan. Blauw-wit moet zich opmaken voor een vertrek van de Nigeriaan.

Aan interesse is er geen gebrek, dat laat de entourage van Onuachu weten aan Het Laatste Nieuws. Lyon werd eerder al genoemd mogelijke nieuwe bestemming, maar er zijn meerdere kapers op kust. KRC Genk wil wel boter bij de vis. Ze plakken een prijs van minimum 25 miljoen euro op hun topschutter. Daarmee zou de spits één van de duurste uitgaande transfers ooit gaan worden in de Jupiler Pro League.





