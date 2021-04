Vanderhaeghe verdient meer respect, meent icoon: "Te vaak onderschat, hij is tactisch slim"

Yves Vanderhaeghe werd bij Cercle Brugge als crisismanager binnengehaald en deed een ongelooflijke job. Hij maakte zijn keuzes en die pakten goed uit. Franky Van der Elst vindt dat hij meer respect verdient.

Vanderhaeghe krijgt wellicht wel een contractverlenging, maar die beslissing had volgens Van der Elst al mogen gevallen zijn. “Monaco blijft de baas, maar ze gaan er toch moeten voor zorgen dat het allemaal wat sneller gaat. Je kan niet blijven nipt ontsnappen. Cercle moet in elk geval verder gaan met Vanderhaeghe en Buffel. Yves kent het klappen van de zweep, hij wordt nog te vaak onderschat", zegt Van der Elst in KVW.

Vanderhaeghe heeft al het één en ander klaargespeeld. "In Gent is hij, opletten wat ik zeg, niet goed behandeld. Hij had ze van de derdelaatste plaats naar play-off 1 gebracht. Yves verdient meer respect en steun. Want hij is ook tactisch slim."