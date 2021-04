Hoe verkoop je de licentieperikelen aan je spelers? "Geen probleem, dat is hier de gewoonte"

't Is D-day voor Moeskroen. De Henegouwers moeten een punt pakken op het veld van Club Brugge om zeker te zijn van de 17de plaats en rechtstreekse degradatie te vermijden. En dan zijn er nog de licentieperikelen.

Maar 't is opvallend hoe ze daar in Moeskroen mee omgaan. Als je voor het zesde jaar naar het BAS moet trekken, is er blijkbaar al wat gewenning. "Sportief directeur Diego Lopez is donderdagochtend in de kleedkamer gekomen en hij heeft ons verzekerd dat we ons geen zorgen moeten maken omdat de club niet meteen haar licentie heeft gekregen", aldus Hervé Koffi bij HLN.

En dus maken ze zich geen zorgen. "Dat is hier een gewoonte, zegt hij. Het gebeurde al vijf keer de jongste tien jaar. Alles komt voor mekaar, zegt Lopez."