Anderlecht in play-off 1, deze gast mag het komen uitleggen in Extra Time (en ook Boskamp is opnieuw van de partij!)

Bart Vandenbussche

Vandaag 13:18 |







Foto: © photonews

Het is maandag, dus is er Extra Time op televisie. Dat is ook deze week (uiteraard) niet anders. Wie er komt? Anderlecht heeft zich met een knappe 12 op 12 in de laatste wedstrijden weten te plaatsen voor play-off 1. En dus komt er eentje van paars-wit het uitleggen. Niemand minder dan Wouter Vandenhaute is namelijk te gast in Extra Time. Dat laat het programma weten via de sociale media. Vanavond is Wouter Vandenhaute te gast in #extratime. Analisten zijn Jan Boskamp en Peter Vandenbempt. @rscanderlecht @sporza @canvastv om 22u15 — Extra Time (@VRT_ExtraTime) April 19, 2021 De analyses komen van Peter Vandenbempt en ook gewezen Anderlechticoon Johan Boskamp is van de partij. Uiteraard is er vanaf 22.15 uur op Canvas het nodige om over na te kaarten en alvast vooruit te blikken op de play-offs.



