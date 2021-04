Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 34!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Romo. Hij kon de nederlaag niet voorkomen van OH Leuven tegen Waasland-Beveren, maar kwam wel met drie enorm knappe reddingen. Ook onder meer Bolat en Himmermann deden het goed overigens. Verdediging Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Nilsen was onverzettelijk voor Waasland-Beveren, Vanlerberghe verdedigde sterk bij KV Mechelen en Cobbaut was zowel defensief als offensief een aanjager pur sang. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor vijf hele sterke spelers. Odjidja bekroonde zijn wedstrijd als draaischijf met een doelpunt voor Gent, Castro-Montes scoorde in een iets aanvallender positie zelfs twee keer. Verstraete maakte er ook twee voor Waasland-Beveren, Refaelov en Storm waren dan weer enorm van belang voor Antwerp en Mechelen. Aanval Voorin konden we haast niet naast de doelpunten van Yaremchuk en topschutter Onuachu - al zit die niet echt in de wedstrijd lange tijd. Dat levert dan onderstaand elftal op: