Jorge Simao schuift degradatieschuld niet af op spelers: "De reden dat we degraderen is niet louter sportief"

Het ondenkbare horrorscenario voor Moeskroen voltrok zich in Brugge op de laatste speeldag van de reguliere competitie.

Moeskroen is tegen Club Brugge van de hemel naar de hel gegaan en omgekeerd. Les Hurlus kwamen op voorsprong via Harbaoui en Waasland-Beveren stond gelijk tegen OHL. Maar een halfuur later waren de rollen helemaal omgedraaid en zakt Moeskroen dan toch nog richting 1B.

Moeskroen-trainer Jorge Simao was achteraf dan ook heel teleurgesteld met de degradatie. Maar hij houdt zijn hand boven het hoofd van zijn spelers. "We hebben elke dag hard gewerkt en lagen ons 100%, elke dag opnieuw. Maar het was niet genoeg."

"Dit is een moeilijk moment voor de ploeg en de spelers, maar vooral voor de supporters en andere sympathisanten van de club. Maar er zijn dieperliggende redenen voor deze degradatie. Deze degradatie gaat dieper dan enkel sportief", klinkt het mysterieus voor de microfoon van Eleven Sports.

Naar een verdere uitleg voor de dieperliggende reden kon de aanwezige pers niet vragen. De Moeskroen-trainer wou niet naar het persmoment na de wedstrijd komen.