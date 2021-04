Eerlijke analyse van Jack Hendry: "Vijfde plaats in de competitie is terecht en verdiend"

KV Oostende is er net niet in geslaagd om zich te plaatsen voor play-off 1. De Kustboys moeten tevreden zijn met de vijfde plaats, wat nog steeds een uitstekende prestatie is. Ook de spelers zijn tevreden over hun seizoen.

Jack Hendry, één van de sterkhouders bij KV Oostende dit seizoen, had een eerlijke analyse na de wedstrijd. "De vijfde plaats in de competitie is terecht en verdiend. We moeten ons nu klaar maken voor play-off 2", aldus de centrale verdediger.

Het doel van KV Oostende is ook om die vijfde plaats vast te houden in play-off 2. "We willen vijfde eindigen nu. Het is ons al gelukt na 34 wedstrijden, dus waarom niet na nog zes extra wedstrijden? Het gaan competitieve wedstrijden worden, maar we mikken hoog", legde Hendry uit.