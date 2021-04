Verbeke krijgt een dikkere Anderlecht-portefeuille, maar daar zal mogelijk weinig van overblijven voor bijkomende transfers

Vanavond staat er de Raad van Bestuur bij Anderlecht op het programma. Een heel belangrijke alweer, want er wordt gesproken over de goedkeuring van het herstelplan. Een deal lijkt in de maak, maar zelfs als het mislukt zou Peter Verbeke straks een dikkere portefeuille ter beschikking hebben.

Volgens HLN gaat Marc Coucke dan weer bijspringen en zou de sportieve leiding een budget van 8 à 10 miljoen euro ter beschikking hebben voor de zomertransferperiode. Met die verstande dat dat geld vooral gebruikt zal moeten worden om de huurlingen te houden. Matt Miazga en Lukas Nmecha - waarover de onderhandelingen de goeie weg uitgaan - zouden al een serieuze hap uit dat budget pakken. Daarnaast is er ook nog de aankoopoptie van 2,5 miljoen voor Majeed Ashimeru. Er zal dus weer gekeken worden naar opportuniteiten waarop ze een meerwaarde kunnen creëren. Jongens à la Murillo en Cullen, die niet eens een miljoen kostten. Een back up voor Nmecha - als hij blijft - is ook een prioriteit.