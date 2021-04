Zien we straks ex-Anderlecht-trainer aan het roer bij Charleroi? Zijn naam circuleert alvast

Charleroi moet op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Karim Belhocine. Mehdi Bayat kreeg al tientallen cv's binnen, maar neemt zijn tijd. Mogelijk gaat hij voor iemand die de competitie kent...

De supporters hebben het wel voor ex-coach Felice Mazzu, die met Union de promotie naar 1A afdwong. Of Mazzu zich daaraan gaat wagen, is wel nog de vraag. Ook de naam van Besnik Hasi circuleert in het Stade du Pays de Charleroi, weet Het Nieuwsblad.

Hasi was de voorbije jaren met succes aan de slag bij het Saoudische Al-Raed. Straf, want een trainer is er meestal geen lang leven beschoren. Zijn contract loopt eind dit seizoen af en hij zou dus in principe vrij zijn.