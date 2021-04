Denis Prychynenko moet Beerschot verlaten, zijn contract wordt niet verlengd

Prychynenko zal volgend seizoen niet meer voor Beerschot spelen. De Duits Oekraïnse publiekslieveling krijgt geen contractverlenging bij Beerschot.

Prychynenko speelt al sinds 2016 bij Beerschot en krijgt nu dus geen contractverlenging. Omdat de Duitse Oekraïner al bij Beerschot speelt sinds dat de Antwerpenaren in de amateurreeksen speelden, is de verdediger uitgegroeid tot een publiekslieveling.

Prychynenko kwam in vijf seizoenen in alle competities samen 145 keer in actie. Nu moet de verdediger dus opzoek naar een nieuwe ploeg.