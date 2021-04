Anderlecht nog steeds koploper qua lonen: "Dat is het Coucke-effect"

Anderlecht betaalt gemiddeld per speler 0,9 miljoen euro aan loon. Dat is nog steeds de top in België en daar is - ondanks de grote besparingen - maar één reden voor: de contracten die door het vorige bestuur werden afgesloten.

Trebel kreeg een loon van 2,7 miljoen euro en ook spelers als Vranjes, Bakkali, Sanneh... zitten boven het miljoen. “De contracten die Marc Coucke in zijn beginjaren bij Anderlecht heeft afgesloten, zijn nog steeds niet allemaal afgelopen”, zegt Trudo Dejonghe, sporteconoom aan de KULeuven, in GvA. Ook aan de Kust kennen ze dat fenomeen. “Dat is het Coucke-effect, waarmee Oostende ook lange tijd te kampen heeft gehad. Het duurt wel even voordat alles een beetje opgeruimd is.” Oostende heeft intussen zijn gemiddeld loon wel met 19 procent naar beneden gekregen tot 266.000 euro.