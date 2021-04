Nog geen minuut gespeeld: Antwerp stuurt huurling door

Wie? Dat was de reactie wanneer Antwerp half september de komst van Jae-Ik Lee wereldkundig maakte. Nog voor het einde van de competitie wordt de jonge Zuid-Koreaan doorgestuurd, zonder een minuut gevoetbald te hebben in de Antwerpse hoofdmacht.

The Great Old huurde jeugdinternational Jae-Ik Lee van het Qatarese Al-Rayyan SC. Mede door enkele blessures maakte de 21-jarige centrale verdediger nooit aanspraak op een wedstrijdselectie.

In onderling overleg is er nog voor het einde van het seizoen een kruis gemaakt over de huurovereenkomst van Lee. De aankoopoptie, die Antwerp bedong, wordt uiteraard niet gelicht.

Lee keert terug naar Al-Rayyan SC, waar hij met Laurent Blanc een grote naam heeft als coach. Met Yohan Boli (ex-STVV) loopt er nog een oude bekende rond.