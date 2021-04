Ook probleem voor KV Oostende: centrale verdediger valt uit met liesblessure

Niet alleen Anderlecht heeft kopzorgen door de blessure van Ashimeru, want ook bij KV Oostende heeft een sterkhouder een blessure opgelopen. Arthur Theate is namelijk uitgevallen met een blessure aan de lies.

Deze middag stonden KV Oostende en Anderlecht tegenover elkaar in een oefenwedstrijd. Anderlecht haalde het met 0-3, maar beide ploegen kregen ook te maken met enkele blessures. Zo liep Ashimeru een achillespeesblessure op (u kan er HIER meer over lezen).

Ook bij KV Oostende is een sterkhouder uitgevallen, want volgens Het Laatste Nieuws moest Arthur Theate in de tweede helft naar de kant met een blessure aan de lies. Net zoals bij Ashimeru is het ook hier nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.