Aderlating voor Anderlecht: sterkhouder valt uit met achillespeesblessure in oefenwedstrijd tegen KV Oostende

Slecht nieuws voor Anderlecht met het oog op play-off 1. De ploeg van Vincent Kompany won deze middag wel met 0-3 op het veld van KV Oostende, maar ze zagen ook Majeed Ashimeru uitvallen.

Sinds hij helemaal fit is deed Majeed Ashimeru het uitstekend bij Anderlecht. Zo maakte hij een goede indruk in de vijf wedstrijden waarin hij speelde in de Jupiler Pro League en daarin scoorde hij ook één doelpunt.

Deze middag viel Ashimeru echter geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tussen KV Oostende en Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws zou de middenvelder kampen met een probleem aan zijn achillespees, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.