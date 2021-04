Professional Refereeing Department laat van zich horen voor de start van de Play-Offs

Aangezien de play-offs volgend weekend van start gaan, heeft het Professional Refereeing Department (PRD) van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de aandachtspunten en verwachtingen te verduidelijken met het oog op deze cruciale fase in onze competitie.

Het Professional Refereeing Department (PRD) heeft vandaag drie belangrijk aandachtpunten en verwachtingen bekendgemaakt. Deze zijn:

Behoud van het imago van het Belgische voetbal

Bescherming van de spelers

Versterking en toelichting van de VAR-filosofie

De scheidsrechters en 4e officials zullen erop toezien dat er op de bank een sfeer van respect en communicatie heerst. De scheidsrechters zullen zo altijd openstaan voor een respectvolle dialoog met de T1's en spelers om beslissingen uit te leggen en hun vragen te beantwoorden. De andere stafleden dienen absoluut respect te tonen voor de beslissingen van de wedstrijdofficials.

Zoals altijd blijft de prioriteit voor de wedstrijdofficials de bescherming van de spelers en de toepassing van preventieve menselijke en managementbenaderingen, maar dit zo nodig ook op disciplinair vlak. Het PRD heeft de scheidsrechters gevraagd tolerant te zijn bij duels om het spel zo min mogelijk af te breken, maar zal zeer feitelijk en streng zijn ten aanzien van alle situaties die de veiligheid van een speler in gevaar brengen.

Versterking en toelichting van de VAR-filosofie

Het PRD wil de werking van de VAR blijven uitleggen. Het PRD is zich ervan bewust dat de verwachtingen van alle actoren in de voetbalsport in dit opzicht zeer hoog gespannen zijn, maar iedereen moet de volgende twee belangrijke benaderingen van de VAR begrijpen:

de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de 4e official en ook de VAR zijn mensen die, in bepaalde zeer emotionele situaties, interpretatie- of beoordelingsfouten kunnen maken; overeenkomstig het VAR-protocol betekent een fout van een scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter op het speelveld niet noodzakelijk dat de VAR zal tussenkomen.

De volledige toelichting van het PRD kan u HIER terugvinden.