Debat van de week: Club kampioen? Wie pakt tweede plaats en wie gaat nog naar Europa via play-off 2?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

Vorige week stelden we u de vraag rond het dreamteam voor de bekerfinale en daar koos u toch wel voor opvallend veel spelers van KRC Genk. Bodart en enkele verdedigers wisten er zich tussen te murwen, maar zeker vooraan kregen Ito, Onuachu en Bongonda de voorkeur. Wat ze in de finale zelf ook lieten zien ... Wie haalt het in de play-offs? Deze week stellen we u graag de vraag naar de play-offs toe, die vrijdagavond al beginnen en toch nog wel wat spanning in zich dragen. Club Brugge heeft een ferme voorsprong. Ziet u het nog verkeerd lopen voor blauw-zwart? Dan moet een van de andere teams echt wel uitpakken met een ferme inhaalrace. © photonews De strijd om plek 2 lijkt dan weer véél spannender te gaan worden tussen Genk, Antwerp en Anderlecht. Wie haalt het volgens u? Doordat Genk de beker won, is de winnaar van play-off 2 meteen ook zeker van een Europees ticket. De vier teams staan daar op een zakdoek van elkaar, dus alles is daar ook nog mogelijk. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wordt Club Brugge kampioen? Ja 90% Nee 10% Wie pakt de tweede plaats? 3% Anderlecht 26% Genk 42% Antwerp 23% Club Brugge 6% Wie wint play-off 2? 3% Oostende 32% Standard 13% Gent 42% Mechelen 10% Stem Je kan nog stemmen tot 01/05/2021 10:00.