Vercauteren trekt waarschijnlijk aan langste eind in dilemma rond Refaelov, maar het verdeelt de Bosuil

Zoals we al schreven nadat het nieuws bekend werd: Frank Vercauteren wil Lior Refaelov blijven gebruiken. De trainer zal daarin waarschijnlijk gevolgd worden door zijn bestuur.

Het was een druk dagje gisteren op de Bosuil. Heel het bestuur kwam en ging, maar zonder dat ze iets nieuws konden vertellen. De zaak Refaelov ligt gevoelig en de meningen over wat ze met hem moeten doen, zijn verdeeld. Maar voor Vercauteren ligt dat anders: hij wil hem blijven gebruiken aangezien hij één van zijn dragende spelers is en rekent op zijn sportiviteit.

Bij de voorzitter ligt dat anders. Paul Gheysens weet dat hij kritiek gaat krijgen bij eender welke beslissing. Naar verluidt had vrouw Ria maandag taart en champagne klaar staan voor de verjaardag van Refaelov, maar borg ze die weer op toen de deal met Anderlecht openbaar werd. Ze weten dat ze niet kunnen winnen bij wat ze er ook mee doen. Sturen ze hem niet naar de B-kern en hij speelt een mindere match, komt er kritiek. Sturen ze hem naar de B-kern en Antwerp verliest, komt er ook kritiek. Een dilemma, maar Vercauteren zal waarschijnlijk wel gevolgd worden.