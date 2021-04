Kan Dortmund-speler Salah vervangen bij Liverpool? Klopp denkt alvast van wel

De geruchten gaan de ronde dat Salah mogelijk zou vertrekken bij Liverpool deze zomer. De Egyptenaar maakte jaren het mooi weer in Liverpool. Jürgen Klopp moet dus opzoek naar een waardige vervanger, en die denkt hij gevonden te hebben...

Sinds 2017 speelt Salah al in de aanval bij Liverpool, nu zou de aanvaller deze zomer misschien vertrekken. Jürgen Klopp, een man met een plan, weet al wie hij dan wil als vervanger. De 21-jarige flankaanvaller van Borussia Dortmund, Jadon Sancho, staat op de radar van de Duitser, dat meldt Sky Sports in een Tweet.

Sancho is nog maar 21 jaar, maar draait al even mee bij de Borussen. In 2017 is de Brit in Duitsland doorgebroken, sindsdien scoorde hij al 46 keer in 132 wedstrijden. Ook heeft Sancho al 18 caps voor de nationale ploeg van Engeland. Afwachten dus of Sancho’s jonge schouders de druk van Anfield Road kunnen verdragen.