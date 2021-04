Marc Coucke kijkt na laagconjunctuur opnieuw naar boven: "Op dit moment is de kloof met Club Brugge nog groot, maar..."

Marc Coucke beleefde nog niet veel plezier als voorzitter van RSC Anderlecht. De zakenman is er echter van overtuigd dat paars-wit binnenkort opnieuw meedoet voor de titel. Hij plakt er zelfs een termijn op.

“Op dit moment is de kloof met Club Brugge nog groot”, is Marc Coucke eerlijk in de Cooke & Verhulst Show. “Maar we gaan er alles aan doen om het volgend jaar toch een beetje spannender te maken. Wanneer RSC Anderlecht opnieuw kampioen speelt? Ik heb Wouter Vandenhaute horen zeggen dat dat binnen de drie jaar het geval zal zijn.” (lacht)

Coucke is alleszins van plan om het management ten volle te steunen. Al lijkt de voorzitter ook al uit naar de play-offs én naar volgend seizoen. “We gaan volgend jaar al met een Gouden Schoen (Coucke doelt op de transfer van Lior Refaelov, nvdr.) Europa in. We zijn Anderlecht opnieuw op een niveau aan het brengen dat onze fans en sponsors verdienen.”