"Op korte termijn moeten we niet hopen om één van die gasten te recupereren" - Vercauteren over zijn geblesseerd duo

De kans lijkt klein dat Vercauteren tijdens de Champions Play-Off nog kan rekenen op Haroun en Gelin.

Antwerp kon de laatste weken niet rekenen op zijn kapitein Haroun en centrale verdediger Gelin. De wedstrijd van nu vrijdag tegen Racing Genk komt nog te vroeg voor hen volgens Vercauteren: "Nee die geraken niet fit en komen dus ook niet in aanmerking. Beide zijn nog niet met de groep aan het meetrainen en dit zal ook nog niet voor de komende dagen zijn. Hopelijk nog voor het einde van de play-offs maar zelfs dat is een vraagteken."

Antwerp (en alle andere clubs in de Champions Play-Off hebben een druk programma voor de boeg. Vercauteren vindt dit verre van ideaal om dan geblesseerde spelers terug in te passen: "De matchen volgen elkaar heel snel en kort op elkaar op. Na een lange afwezigheid is het niet evident om terug te komen. Dus zullen we dit wekelijks moeten opvolgen en evalueren. Op korte termijn moeten we niet hopen om één van die gasten te recupereren.