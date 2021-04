Heel veel lof voor Vincent Kompany: "Hij kan de Champions League winnen als jonge coach" en "Dat is zijn verdienste"

Bij RSC Anderlecht is het binnenkort alle hens aan dek in play-off 1. "Laat ons vooral nederig zijn in die play-offs", tempert Peter Verbeke alvast de verwachtingen.

Een van de sterke mannen van RSC Anderlecht heeft er wel zin in én heeft ook heel veel lof voor Vincent Kompany. Champions League "Dat iemand als El Hadj nu zo'n ontwikkeling doormaakt? Dat is zijn verdienste. Omdat hij hem durfde opstellen", aldus Verbeke in Het Nieuwsblad. "Ik geloof echt dat hij op jonge leeftijd de Champions League kan winnen als coach. Met zijn achtergrond, zijn visie en zijn werkethiek."