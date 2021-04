Vragenrondje met Kompany en de coach ziet het verschil met vroeger: "Ik wist de dag ervoor zelfs niet dat we tegen Brugge speelden, we pingpongden tot middernacht. Nu is dat anders"

Met Club Brugge krijgt Anderlecht meteen een tegenstander voorgeschoteld die het verlies in de vorige match zwaar opnam. Blauw-zwart is uit op revanche. "Ja maar, ik denk dat wij ook beter kunnen dan wat we in die match lieten zien."

Vincent, denk je dat ze nog gemotiveerder gaan zijn?

"Het is een groep die kampioen speelde de voorbije jaren. Het zijn winnaars en één ding weet ik van winnaars: ze zijn nog gemotiveerder als ze verloren hebben. Maar wij gaan gewoon voluit. We konden beter dan die vorige wedstrijd. We willen meer laten zien dan gewoon de wedstrijd te ondergaan. We gaan een ander gezicht laten zien."

Is de goesting nog groter bij jullie?

"(lacht) Ik heb altijd goesting. Jullie zien me niet in vriendenmatchen, maar ik maak ook daar de reset. Ik wil overal en alles winnen. Maar één is het uitspreken en twee is het doen."

Jullie zijn zeker van Europees voetbal. Verandert dat iets? Kunnen jullie bevrijder spelen?

"(twijfelt) Dat is geen makkelijke vraag. Voor mij verandert er niks, maar ik ben 34 - euh 35 - en heb toch wel heel wat ervaring als speler. Dat geldt niet voor mijn spelersgroep. Ik weet niet of ze meer comfortabel gaan spelen. We herbeginnen op nul en ik reken niet. We beginnen elke match om te winnen."

Voorzichtige vraag: denk je dat er nog een heel klein waterkansje is op de titel?

"(lacht) De realiteit is dat Club Brugge de beste ploeg is dit seizoen. Historisch waren wij het 'power house' van de competitie, in het heden is dat Club. Zij domineren nu."

Jullie pakten 15 op 18 in de reguliere competitie tegen jullie concurrenten. Betekent dat iets?

"Nee, we hebben ze misschien verrast. We hebben dikwijls met onze rug tegen de muur gestaan en de ploegen hebben ons op dat moment misschien wat onderschat. Dat zal nu niet het geval zijn."

Club Brugge, dat maakt toch altijd iets los in Anderlecht.

"Ja, maar de realiteit is helemaal anders dan vroeger. Ik heb gespeeld in een succesvol Anderlecht, toen we konden pingpongen tot middernacht en ons niet aantrokken wie er speelde. Het maakte niet uit. Ik wist soms de dag ervoor zelfs niet dat het tegen Club was. Nu is dat niet het geval. Nu zijn we bescheiden en weten we dat we voor alles hard moeten werken."

De perceptie is wel fel gewijzigd. We spreken hier over een waterkansje op de titel terwijl er maanden gesproken werd over dat Anderlecht play-off 1 niet ging halen.

"Ik heb respect voor iedereen zijn mening en het stoort me niet. Ik heb het al gezegd: als je snel wilt gaan, is het duur en als je trager opbouwt, kost het tijd. We hebben hier veel tijd en energie ingestoken. We hebben vertrouwen in die jonge gasten die een enorme progressie gemaakt hebben. En we geloven dat ze die progressie gaan blijven maken volgend seizoen. Het is een kwestie van tijd."