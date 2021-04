Philippe Clement beschouwt voor op eerste kraker in play-offs: "Ploegen die daarin meegaan hebben een probleem"

De play-offs staan op beginnen. Na dit weekend kunnen we misschien al de eerste conclusies trekken wat de titelstrijd betreft. Al schuilt net daar ook het gevaar.

Met de voorsprong die Club Brugge heeft (8 punten op de eerste achtervolger), kan het bijna niet meer mislopen voor blauw-zwart.

Maar beginnen met een nederlaag zou de burger her en daar wel moed kunnen geven. Ook dan is het aan blauw-zwart om rustig te blijven. "Er worden altijd snel veel conclusies getrokken in de play-offs. Ploegen die daarin meegaan, die hebben een probleem", aldus Philippe Clement bij Het Laatste Nieuws.

Details

Het hoofd koel houden dus? Iets wat bij Anderlecht ook het geval zal zijn: "Ze hebben niets te verliezen en alles te winnen", meent de coach van blauw-zwart. "Ik hoop dat de nederlaag op Anderlecht nog leeft in de hoofden van mijn spelers, maar het mag geen te groot item zijn."

"We zijn allemaal winnaars en na een nederlaag willen we altijd de puntjes op de i zetten. Dat is nu niet anders. Het zal van details afhangen."