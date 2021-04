Mannaert vergelijkt het huidige Anderlecht met Club Brugge onder Daum: "Spelen een ander soort voetbal"

Zondag staat er al direct een kraker op het programma in de Champions' play-offs. Historisch gezien is Club Brugge-Anderlecht immers nog steeds de grootste wedstrijd in België. En CEO Vincent Mannaert ziet ook dat het Anderlecht van nu niet meer te vergelijken valt met dat eerder in het seizoen.

"Anderlecht speelt een ander soort voetbal dan in de aanvangsfase. Het is geëvolueerd naar meer stabiliteit, met een defensief blok dat niet altijd de bal wil", analyseert hij in Het Nieuwsblad. "Er is veel gesproken over hun fameuze 0-0's. Het doet me denken aan onze periode onder Daum, toen we vaak met 1-0 wonnen. Daum zei zelf: Ik moet niet aan het dak beginnen als er nog water in de kelder staat. Anderlecht doet nu hetzelfde als wij destijds: ze hebben gezocht hoe ze hun defensieve kwetsbaarheid kunnen vermijden en zijn een ander soort voetbal beginnen spelen.”

Anderlecht pakte 15 op 18 tegen de concurrentie in de reguliere competitie. Kunnen ze nog een bedreiging vormen? “Er zijn vier ploegen. Anderlecht heeft de wind in de zeilen, Genk heeft een schwung na de bekerfinale en Antwerp is een moeilijk te ontwrichten blok. Het zullen intense wedstrijden zijn. Dat zijn ze altijd in de play-offs, maar het zal nu nog meer uitgesproken zijn omdat je maar met vier bent en alles zal worden beslist in drie weken.”