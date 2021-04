Waar ligt de toekomst van Philippe Clement? Coach reageert op persconferentie: "Mensen willen van alles wat je doet of niet doet iets maken"

Philippe Clement tekende (nog) niet bij voor Club Brugge en dus worden de vragen daarover steeds luider gesteld.

Clement heeft tot op heden altijd de juiste stappen op de juiste momenten gemaakt. Het is niet beter geworden met Waasland-Beveren nadat hij er vertrok en ook Genk kende na zijn vertrek een serieuze dip. Of het hoogtepunt van Club Brugge ook bereikt is? Dat hangt af van de transfermarkt deze zomer.

Als Noa Lang en enkele andere sterkhouders blijven én er eventueel nog wat versterking bijkomt, dan kan blauw-zwart ook in Europa misschien eens de hoge ogen gooien waar het ook dit seizoen al (vruchteloos) op had gehoopt.

Focus op landstitel

In het andere geval is het misschien toch weer tijd voor andere oorden voor Clement? Aan interesse vanuit Europa ongetwijfeld geen gebrek. En dus is het nog even wachten voor we nieuws zullen hebben over de coach in zus of gene richting.

"De mensen willen van alles wat je wel of niet doet iets maken. Ik lig nog één jaar onder contract, mijn focus ligt op het behalen van de titel. Daar moeten we mee bezig zijn, dat wil ik zo houden", aldus Philippe Clement op zijn persconferentie daarover bij Het Laatste Nieuws.