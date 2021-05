Anderlecht reageert nog eens op hetze over transfer Refaelov: "Heel bizar"

De transfer van Lior Refaelov van Antwerp naar Anderlecht aanstaande zomer heeft heel wat stof doen opwaaien. En dat is nog steeds het geval.

Peter Verbeke van RSC Anderlecht snapt die kritiek niet helemaal: "Ik vind die kritiek bizar. De transfer van de Gouden Schoen onder de radar houden? Dat is niet mogelijk", klonk het enkele dagen geleden al in Het Nieuwsblad.

Heel bizar

"We gaven op 8 april al aan Antwerp aan dat we het dossier ernstig zouden onderzoeken. Eigenlijk was dat dom, want zo verzwakten we onze positie en boden we hen de kans om te counteren. Ik wilde het spel volgens de regels spelen."

Ook bij Eleven Sports is hij nog eens teruggekomen op de zaak: "Het is heel bizar dat de communicatie volgens hen niet goed verlopen is. Als Antwerp denkt dat je de transfer van de Gouden Schoen onder de radar kan houden, dan ben je mis. De kritiek op zijn komst? Hij brengt ons ervaring bij, we hebben heel veel jonge gasten."