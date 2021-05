Smaakmaker Waasland-Beveren kan rekenen op interesse uit Italiaanse tweede klasse

Daan Heymans maakte dit seizoen een goede indruk bij Waasland-Beveren en dat is ook in het buitenland opgevallen. Zo zou Venezia, een Italiaanse tweedeklasser, interesse tonen in de aanvallende middenvelder.

Met 8 doelpunten en 4 assists in 30 wedstrijden kan Daan Heymans terugblikken op een sterk seizeon in de Jupiler Pro League. De aanvallende middenvelder was één van de uitblinkers bij Waasland-Beveren. Het heeft voor Italiaanse interesse gezorgd, want Venezia, een Italiaanse tweedeklasser, zou volgens Tuttomercatoweb interesse tonen in de Belgische middenvelder. Venezia staat op de vijfde plaats in de Serie B.