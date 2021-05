'Moeskroen-eigenaar vindt een nieuw spaarpotje en doet bod om Engelse traditieclub over te nemen'

Gerard Lopez wil Southampton FC kopen. De eigenaar van Royal Excel Mouscron moest onlangs Lille OSC verkopen, maar lijkt dan toch opnieuw de financiële middelen gevonden te hebben.

Gerard Lopez werd gedwongen om Lille OSC te verkopen. De zakenman had de financiële middelen niet om les Dogues te blijven ondersteunen. Ook de toekomst van Royal Excel Mouscron is om die reden onzeker.

Maar France Football weet dat Lopez een nieuw spaarpotje gevonden heeft. Hij biedt namelijk 125 miljoen euro om Southampton over te kopen. En dat is een koopje. De huidige eigenaar Gao Jisheng betaalde enkele seizoenen geleden nog meer dan het dubbele voor the Saints.