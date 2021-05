Snelders analyseert met ons de eerste speeldag in de Champions' play-offs: "Genk en Anderlecht hebben de wind vol in de zeilen"

De eerste speeldag van de play-offs zit erop en het werd duidelijk dat - gezien het niveau van de ploegen - alles nog mogelijk is. Behalve de titel natuurlijk, maar dat was al vooraf geweten. "Het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar Anderlecht en Genk zijn de ploegen met vertrouwen."

Antwerp-Genk kon meteen al bekoren. Het scoreverloop hielp de spektakelwaarde natuurlijk omhoog. "Genk zit na de bekerfinale op een roze wolk", meent analist Eddy Snelders. "Ze hebben vertrouwen, net als Anderlecht. De wind zit vol in hun zeilen. Antwerp is wat zoekende, maar ze verrasten me wel na heel die poespas rond het bestuur en Refaelov."

Zondag werd ook meteen duidelijk waarom Anderlecht geld op tafel wil leggen voor Lukas Nmecha.

"Nmecha draagt die ploeg. Dat is ook niet nieuw, want ook in moeilijkere omstandigheden deed hij dat al. Ik vind dat Anderlecht heel veel moeite moet doen om hem te houden. Vind maar eens een andere. Hij beweegt goed en heeft een grote impact. Iedereen spreekt over Trebel, maar je mag mij gerust bij de Nmecha-fans rekenen."

Club lijkt wel kwetsbaar?

"Het is niet meer de geoliede machine van een paar maanden terug. Maar doe niets af aan de verdienste van Anderlecht. Als je dat kan tonen in Brugge dan is dat toch hoopvol. En het is duidelijk dat ze nog aan het groeien zijn. Die jeugd is heel wat matuurder geworden."

Hoe dicht leunt het allemaal bij elkaar aan?

"Antwerp lijkt op dit moment wat de mindere ploeg, maar ze hebben Refaelov wel zonder veel problemen vervangen. Miyoshi doet dat goed en het klikt met Mbokani en Lamkel Zé. Ik vind ze op dit moment alle vier wat gelijkwaardig."

Kompany nam een risico door een 18-jarige doelman te laten debuteren.

"(lacht) Hij heeft er wel al meer genomen hé. Hij durft dat ook. Het was een heel moeilijk moment om een jonge doelman te brengen. Je kon hem ook moeilijk evalueren, want hij moest geen extreem moeilijke ballen pakken. Maar hij heeft lef en durft meevoetballen. Op een bepaald moment voetbalde hij uit met een man in zijn rug. Dat is wat er bij Wellenreuther ontbreekt. In het geval van de Duitser is het duidelijk dat hij beter een andere ploeg zoekt. Als je er op dit moment uitgezet wordt voor een jonge doelman... Dat is een serieuze motie van wantrouwen."

Anderlecht ontdekte ook een 'nieuwe' Bruun Larsen.

"Die kon altijd wel shotten hoor, maar je mag dat toch niet onderschatten als je midden januari van een heel ander milieu ineens in een ploeg gedropt wordt die niet echt draait. Hij moest er direct staan. En een aanvaller is ook afhankelijk van de momenten die hij krijgt. Het kan volgende week al een pak minder zijn. En 't is geen Nmecha hé. Die was van bij het begin heel sterk en heeft zich altijd en overal staande gehouden."

Club moet zich wel geen zorgen maken, denken we dan?

"Nee, met die voorsprong niet. Ze hebben genoeg punten gesprokkeld om een mindere periode te overleven."