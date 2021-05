Club Brugge-Anderlecht was goed voor een absoluut record: "Belgisch voetbal op innovatieve manier op de kaart zetten"

Club Brugge - RSC Anderlecht van afgelopen zondag was goed voor een nieuw kijkcijferrecord in de Jupiler Pro League. Maar liefst 562.168 kijkers schakelden in op één van de kanalen van Eleven Pro League tijdens de tweede wedstrijd van de Champions' play-offs.

Tijdens Club Brugge – RSC Anderlecht zorgde Eleven Sports voor extra analyses vanuit de digitale ‘data room’, een primeur. Met de inzet van ‘augmented reality’ slaagt Eleven Sports er in om de meest relevante data over spelers en teams nog beter in de huiskamer te brengen.

Guillaume Collard, Managing Director ELEVEN België en Luxemburg en Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group : “Nu de fans nog niet naar het stadion kunnen, is het belangrijk de kijkerervaring van de voetballiefhebbers te verrijken, zowel op TV als digitaal. Het gebruik van augmented reality om data en statistieken nog aantrekkelijker in beeld te brengen in het stadion, is uniek in België. En de innovatie slaat duidelijk aan bij de fans. Samen met de Pro League blijven we op zoek gaan om het product Belgisch voetbal op een innovatieve manier in de markt te zetten.”

Bijkomende data en statistieken

Om de beleving voor de fan te optimaliseren, wordt niet alleen de nieuwste technologie gebruikt, de Pro League, Eleven Sports en data-partner Stats Perform zorgen er ook voor dat in deze beslissende fase van de Jupiler Pro League, bijkomende data en statistieken beschikbaar zijn. Deze extra data die zowel via de live-uitzending en de social media van de Pro League als Eleven Sports ter beschikking worden gesteld, zijn een verrijking voor zowel de fans als de clubs.

Tijdens de wedstrijden van de Champions’ en Europe play-offs werd zo voor het eerst gebruik gemaakt van de Expected Goals-statistiek. Deze geavanceerde statistiek duidt aan wat de verwachte kans is dat een doelkans een doelpunt oplevert op basis van verschillende variabelen, zoals de afstand tot het doel of de hoek van waar er op doel geschoten of gekopt wordt.

Meeste sprints

Daarnaast werd ook de tracking voor het eerst live in beeld gebracht. Hoe positioneert een team zich op het veld? Hoeveel kilometer legt elke speler af? Wie trekt de meeste sprints aan hoge intensiteit? Deze data worden door Eleven Sports en de Pro League gebruikt om de informatie voor de fans verder te verbeteren, maar ook door de technische staffs van de clubs in real time ingezet bij de wedstrijdanalyse.

Deze vernieuwingen gingen niet onopgemerkt voorbij. Maar liefst 562.168 voetballiefhebbers schakelden afgelopen zondag in voor de wedstrijd tussen Club Brugge & RSC Anderlecht. Een absoluut kijkcijferrecord. Het vorige record stond op naam van de wedstrijd tussen KRC Genk en RSC Anderlecht op 7 februari. Toen zagen zo’n 450.000 kijkers de Brusselse zege in Limburg.