Deschacht speelde 12 linksbacks naar huis: "Het gebeurde altijd professioneel en sportief"

Olivier Deschacht heeft bij Anderlecht heel wat linksachters uit de ploeg gehouden. Het was geen makkelijke voor de concurrenten, want hij begreep niet waarom Anderlecht jaar in jaar uit een nieuwe linksback ging zoeken.

We zijn er zelf ooit getuige van geweest. De oefenstage in Oostenrijk als voorbereiding op het seizoen 2012-2013. John van den Brom liet de spelers matchjes één tegen één spelen waarbij het de bedoeling was om de bal af te schermen. Deschacht stond tegen Behrang Safari en we durven zweren dat de Zweed daar geluk had dat hij geen blessure opliep. De twee kemphanen moesten door de technische staf zelfs uit elkaar gehaald worden.

"Ik ben wel altijd professioneel gebleven", aldus Deschacht bij Sporza. "En ik ben altijd op een sportieve manier opnieuw in de ploeg gekomen, maar laat ons zeggen dat er geen enkele van de 12 of 13 linksbacks die naar Anderlecht zijn gekomen, mij volgt op Instagram."

"Oh jawel, Jelle Van Damme. Die werd gehaald als linksback, maar die hebben ze een rijtje hoger gezet bij Anderlecht. Hoe ik naar al die concurrentie keek? Ik zag dat als twee matchen spelen in een. Enerzijds speelde ik tegen de tegenstander en de tweede match was om mijn plaats in de ploeg te behouden."