KV Kortrijk wordt 50: van een klein ploegje in vierde klasse tot een zekerheid in eerste klasse

Het is dag op dag vandaag exact 50 jaar geleden dat Stade Kortrijk en Kortrijk Sport met elkaar fusioneerden en zich KV Kortrijk konden noemen. Ondertussen speelt de West-Vlaamse ploeg al 13 jaar in eerste klasse en hebben ze al talloze mooie momenten meegemaakt.

KV Kortrijk bestaat vandaag 50 jaar, dat liet de club zelf weten met een mooie compilatievideo op hun Twitteraccount. 50 jaar geleden begon KV Kortrijk in vierde klasse, en nu spelen de West-Vlamingen ondertussen al 13 jaar in eerste klasse.

De Kerels maakte al heel wat mee in het Guldensporenstadion, hun grootste prestatie is dat ze in 2012 in de finale van de beker van België stonden. In 1971 begon het Kortrijks avontuur in vierde klasse. Ondertussen is dat klein ploegje van vierde klasse uitgegroeid tot een zekerheid in eerste klasse.