Clement gefrustreerd op spelersgroep: "Nog nooit gezien: Ik eis één ding van mijn spelers en net dat gebeurde niet"

Philippe Clement was allesbehalve een tevreden trainer na het 3-0 verlies tegen Racing Genk.

Voor de eerste keer in twee jaar lijkt Club Brugge kwetsbaar te zijn en daar heeft Racing Genk handig gebruik van gemaakt door de leider met 3-0 te verslaan.

"In mijn twee jaar bij Club Brugge heb ik altijd veerkracht gezien, een goede mentaliteit...", steekt Clement veelbetekenend van wal op de persconferentie na het treffen met Racing Genk. "We hadden het overwicht, waren licht dominant met de beste kansen. Maar dan krijg je toch dat doelpunt tegen, wat altijd kan gebeuren tegen goede aanvallers van Racing Genk", beseft Clement.

Dit had ik nog nooit gezien van deze groep

"Maar wat me daarna enorm stoorde, was de reactie van de spelers. Ze vielen als een pudding in elkaar. Dat heeft me enorm gefrustreerd, ik had het nog nooit gezien van deze groep. Ik eis één ding van mijn spelers en dat is dat ze er elk moment voor blijven gaan. Daarom frustreerde het me enorm dat dat vandaag niet gebeurd is, ik begrijp niet waarom", fulmineert hij.