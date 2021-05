Geen verrassingen in de selectie van Anderlecht

Na een goed resultaat tegen Club Brugge vorige week moet Kompany niet veel veranderen aan zijn basiselftal.

Net zoals tegen Club Brugge doet Kompany in de wedstrijd tegen The Great Old geen beroep op Kemar Lawrence en Abdoulay Diaby. Daarnaast valt ook Marco Kana naast de selectie bij de Brusselaars. Aanvaller Mohammed Dauda keert terug in de selectie van Kompany.

Bart Verbruggen maakte vorige week zijn debuut onder de lat bij Anderlecht. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zijn plaats behouden en voor de eerste maal in het Lotto Park mogen aantreden.