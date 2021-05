Clement verwacht één ding van spelers voor volgende duel tegen Antwerp: "Een reactie vanaf de eerste seconde"

Het gebeurt raar of zelden dat Philippe Clement zijn cool verliest, maar na de verloren wedstrijd tegen Racing Genk was het bijna zover.

Dat de spelers als een pudding in elkaar zakten na het openingsdoelpunt, kan er bij de trainer van Club Brugge niet in. "Je kan verliezen in Genk en dan zou ik ook niet blij zijn. Maar de manier waarop is onaanvaardbaar", klinkt het.

Zijn boodschap richting de spelersgroep was na de wedstrijd dan ook heel duidelijk. "Ik wil een reactie zien tegen Antwerp, dat is het belangrijkste nu. Wie wil er vanaf seconde één voor gaan tegen Antwerp? Woorden zijn nu niet belangrijk, daden wel", vertelt hij.

"Stroever? Spelen tegen beste ploegen van België hé"

"We moeten hier geen conclusies uit trekken voor de volgende partij en kunnen enkel bijleren. Ik lees overal dat het nu wat stroever loopt voor Club Brugge. Sorry, stroever? We spelen een nacompetitie met de vier beste ploegen van België tegen elkaar. Het is een utopie om te denken dat het niet moeilijk zal worden", relativeert hij de mindere vorm van zijn ploeg.

Het geloof in de titel is niet weg bij Club Brugge, dat na deze speeldag nog altijd 5 punten voorsprong heeft op de concurrentie. "Enkele maanden geleden zouden we getekend hebben voor zo'n voorsprong. We moeten nu kwaliteit brengen en dan hebben we de grootste kans om ons doel te bereiken", besluit hij.