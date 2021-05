Mbokani praat over zijn toekomst: "Het is goed mogelijk dat ik mijn carrière zal afsluiten op de Bosuil"

Waar ligt de toekomst van Dieumerci Mbokani? De Congolese aanvaller werd al gelinkt aan RSC Anderlecht, terwijl ook Antwerp FC een nieuw voorstel zal doen. Zelf laat hij het achterste van zijn tong (nog) niet zien.

Peter Verbeke heeft alleszins geen goede punten gescoord bij Dieumerci Mbokani. "Dan moet RSC Anderlecht maar marathonlopers halen", liet laatstgenoemde optekenen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Maar waar ligt de toekomst van Mbokani? Het contract van de veelscorende spits loopt namelijk af. "We zien wel. Momenteel is het mijn prioriteit om hier te blijven. Ook al heb ik ooit gezegd dat het mooi zou zijn om terug te keren naar Anderlecht."

"Ik zit goed bij Antwerp FC en voel me goed", aldus Mbokani in Het Laatste Nieuws. "Het is dan ook goed mogelijk dat ik mijn carrière zal afsluiten op de Bosuil. Ik heb alleszins nog veel tijd. De onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen."

Mbokani is overigens een speler die telkenmale lang genoeg wacht om zijn krabbel te zetten. "Ik heb niet gehaast. Ik heb ook geen specifieke datum in gedachten. Na de competitie vertrek ik naar Congo. Raakt het daarvoor rond? Oké. Is het erna? Ook goed."