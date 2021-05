Mbokani reageert nu ook met woorden: "Dan moet Anderlecht maar marathonlopers halen"

Dieumerci Mbokani pakte afgelopen zaterdag met een absolute master class uit op het veld van RSC Anderlecht. Nu reageert hij ook met woorden op het feit dat hij niet meer bij paars-wit zou passen.

Het was Peter Verbeke die de polemiek is gestart door te stellen dat Dieumerci Mbokani dan wel nog steeds een topspits is, maar eigenlijk niet in het spel van Vincent Kompany past. In het Vlaams: de Congolees loopt te weinig.

"Het is jammer dat hij zo over me sprak", aldus Mbokani in Het Laatste Nieuws. "Moet elke voetballer dan twaalf of dertien kilometer lopen? Ik vind van niet. Ieder doet zijn ding en mijn ding is scoren. Ik loop niet veel, maar wél snel. En zeker met de bal."

Dat heeft Elias Cobbaut bij het eerste doelpunt van de Congolees alleszins mogen ervaren. "Ik liep misschien meer toen ik jonger was. Maar nu heb ik meer ervaring en kan ik situaties beter inschatten. Misschien moeten ze bij RSC Anderlecht maar marathonlopers aantrekken als ze spelers willen die veel lopen."