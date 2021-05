Na zoveelste uitleenbeurt terug naar Anderlecht? "Ik heb er het langste contract ter wereld getekend" - Spits laat zich uit over toekomst

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze zomer heel wat spelers terug naar het Lotto Park zullen komen. Al is dat niet voor iedereen even goed nieuws. Oplossingen dringen zich op, al is iets uitsluiten ook nooit een goede zaak.

Wat te denken bijvoorbeeld van Isaac Kiese Thelin? Hij werd dit seizoen uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, maar moet normaal gezien deze zomer opnieuw op Neerpede de trainingen richting nieuw seizoen hervatten. In 2017 werd hij voor 2,75 miljoen euro door Anderlecht gekocht, daarna werd hij door paars-wit uitgeleend aan Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen, Malmö FF en dit seizoen dus aan Kasimpasa. Zijn statistieken bij die ploegen zijn veelzeggend. Malmö: 24 goals, 7 assists in 60 wedstrijden

Waasland-Beveren: 19 goals, 5 assists in 36 wedstrijden

Kasimpasa: 9 goals, 1 assist in 21 wedstrijden

Leverkusen: 1 goal, 1 assist in 14 wedstrijden En bij Anderlecht zelf? 3 goals, 1 assist in 37 wedstrijden. Nauwelijks een volledig seizoen als je het allemaal zou optellen. "Ik heb het langste contract ter wereld getekend bij Anderlecht", aldus Thelin daarover bij fotbollskanalen. Ik ben echt nauwelijks bij Anderlecht geweest "Het is niet alleen aan mij, maar het wordt interessant om te zien wat er zal gebeuren. Ik ben echt nauwelijks bij Anderlecht geweest. De vele uitleenbeurten zijn goed verlopen, we gaan de kwestie nu bekijken. Het was een leerzame periode voor mij." Zijn contract uitdoen bij Anderlecht lijkt niet meteen een optie: "Ik heb nog een jaar over, maar het zou leuk zijn om ergens anders een contract te tekenen. Ik zou graag iets blijvends hebben, maar je weet maar nooit. We zullen het zien", sluit hij een nieuwe huurbeurt ook nog niet uit.