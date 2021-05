Van den Brom ziet evolutie bij zijn team: "We weten dat we op elk moment kunnen toeslaan"

John van den Brom heeft de afgelopen weken al heel vaak kunnen juichen. Wie had in februari gedacht dat het nog zo'n mooi seizoen zou worden voor KRC Genk en zijn Nederlandse coach? Genk kijkt in de goede flow het treffen met Anderlecht tegemoet.

De klinkende overwinning tegen Club Brugge sprak natuurlijk boekdelen. Niet enkel op offensief gebied overigens. Defensief werden de Limburgers zelden in de problemen gebracht. "We geven bijna niks weg. Op dat vlak blijven we stappen zetten", stelt Van den Brom vast.

Genk lijkt over de maturiteit te beschikken om de opeenvolging van topaffiches goed te verteren. Dat is opvallend, want ga er de leeftijden van verschillende titularissen maar op na. Vandevoordt 19. Arteaga 22. Lucumi 22. Cuesta 22. Thorstvedt 22. "We zijn jong maar we gaan steeds volwassener spelen."

"Dat is heel belangrijk, want we weten dat we aanvallend op elk moment kunnen toeslaan", verwijst Van den Brom naar de sterkte van het trio Bongonda - Ito - Onuachu voorin.