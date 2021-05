Will Still polst zelf bij andere club of ze hem als trainer kunnen gebruiken

De onderhandelingen tussen Beerschot en Will Still lopen niet zoals de trainer dat zelf zou willen. En dus kijkt hij zelf uit voor wat anders.

Will Still is sinds dit weekend op vakantie in Dubai. Daar zal hij een gesprek hebben met Jan Van Winckel van de club, over een mogelijk verlengd verblijf. Witte rook is er nog niet na een eerste overlegmoment.

Bij beide partijen zou er twijfel zijn over een verlengde samenwerking. Voor Still moet er deze week duidelijkheid komen. Still heeft nog een overeenkomst op het Kiel tot 2022, maar die is als assistent.

Om deze onzekere situatie eventueel te omzeilen heeft Still zelf contact gezocht met zijn ex-club Lierse Kempenzonen, zo meldt GVA. Hij deed er navraag of ze hem als trainer kunnen gebruiken.