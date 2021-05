Antwerp rekent op creatieve speler die slechts kwart van de minuten gekregen heeft dit seizoen

Antwerp kan tegen Club Brugge nog steeds niet rekenen op Didier Lamkel Zé en dus krijgt Koji Miyoshi sowieso weer een basisplaats. De kleine Japanner bewees tegen Anderlecht al dat hij eigenlijk meer minuten had moeten krijgen dit seizoen.

Miyoshi kreeg onder Ivan Leko nog regelmatig zijn kans, maar verdween onder Vercauteren op de bank of zelfs naar de tribune. De 24-jarige aanvallende middenvelder moest de duimen leggen voor Lior Refaelov, Didier Lamkel Zé en Pieter Gerkens. Maar door de coronabesmetting van Lamkel Zé en het vertrek van Refaelov komt hij weer boven water.

De laatste wedstrijden zorgt hij ervoor dat er heel wat meer variatie in de aanval van Antwerp zit. Met alle respect voor Refaelov, maar de Israëliër is niet de man die voor meer diepgang zorgde. Zijn prestatie werd vorige zaterdag - logisch - wat overschaduwd door die van Mbokani, maar zijn impact was quasi even groot.

Technisch is de Japanner bij het beste wat er in België rondloopt, maar zijn frêle bouw speelt hem soms wel parten. Coaches kiezen tegenwoordig veelal voor de fysiek sterkere jongens. Ook het communicatieprobleem (zijn Engels is nog steeds niet fantastisch) helpt hem niet.

Maar intrinsiek is hij bij de beteren van de kern en hij kan nu de grondslag leggen om volgend seizoen meer speeltijd te krijgen. Al zal hij bij elke coach weer zijn waarde moeten bewijzen zolang zijn statistieken niet beter worden. Maar hij is één van die spelers die het makkelijker maakt voor zijn ploegmaats. En de tegenstander heeft er telkens last mee.