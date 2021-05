UPDATE: Wedstrijd start kwartier later door problemen met VAR-busje

Dat de VAR wekelijks voor opschudding zorgt in de Jupiler Pro League, is stilaan een gewoonte geworden. Woensdag ging het nog een stapje verder: nu zorgden ze al vóór de aftrap voor ophef.

UPDATE: De wedstrijd zal met een kwartier vertraging starten, doordat het VAR-busje te laat in Genk arriveerde.

Een uur voor de aftrap raakte immers bekend dat het VAR-busje te laat op de afspraak was in Genk. Gevolg: de buitenspellijn geraakt niet tijdig gekalibreerd, waardoor ref Nathan Verboomen in de topper tussen KRC Genk en Anderlecht geen beroep kunnen doen op de VAR om een buitenspelfase te beoordelen.

Overige VAR-tussenkomsten zullen overigens wél gewoon mogelijk zijn. Al zullen de grensrechters toch een knop moeten omdraaien en meteen de vlag in de hoogte steken wanneer ze een fase beoordelen als buitenspel. Evident is anders.