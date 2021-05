Zinho Gano hoopt een verlengd verblijf bij KV Kortrijk

Zinho Gano voelt zich in zijn sas bij KV Kortrijk en wil graag langer blijven zei hij in Radio Djamel, de KV Kortrijk podcast.

Kortrijk haalde de spits in januari op huurbasis binnen van KRC Genk, waar Gano in de B-kern beland was. In het Guldensporenstadion liet de 27-jarige echter zijn kwaliteiten zien en was hij in elf competitiewedstrijden goed voor zes goals en één assist. Degelijke cijfers dus, waarmee ze hem in Kortrijk ook graag zouden zien blijven. Maar dat heeft Gano niet helemaal zelf in de hand.



"Nee, inderdaad. Ik heb hierna nog een jaar contract bij Genk, dus we zullen altijd langs hen moeten passeren. Ik hoop dat ze nu zullen meewerken aan een goede oplossing", vertelt Gano in Radio Djamel, de podcast van KVK. "Een verlengd verblijf? Waarom niet? Ik ben hier nog maar drie maanden, maar het voelt alsof ik hier al langer zit. Ik voel me goed en heb de appreciatie van de hele club. Maar ik heb niet alles zelf in handen en we zullen wel zien. Ik kan daar vandaag nog geen definitief antwoord op geven."